L' Instituto Cervantes celebra l' artista catalano Mariano Fortuny con due incontri
L’Instituto Cervantes di Napoli rende omaggio a Mariano Fortuny y Marsal (Reus 1838 – Roma 1874) con due incontri che celebrano una delle figure più affascinanti del panorama artistico spagnolo. Gli incontri sono realizzati nell’ambito del ciclo “Fortuny: la geografia sentimentale di un pittore”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: instituto - cervantes
L’Instituto Cervantes inaugura il nuovo anno di attività con gli artisti Andrea Cusumano e Kay Zevallos Villegas
Il direttore dell’Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha inaugurato oggi l’Anno Accademico nella Facoltà di Lettere dell’Università di Tor Vergata (una delle università più prestigiose di Italia) con una lectio magistrali agli studenti di letterature ispaniche. - facebook.com Vai su Facebook
È online la nostra programmazione culturale e didattica per il mese di ottobre! Nuovo formato e tanta informazione per vicere un mese di ottobre insieme a noi. scarica il pdf https://roma.cervantes.es/imagenes/File/cultura/Folletos/instituto_cervantes_roma_ - X Vai su X
Instituto Cervantes celebra a Napoli Mariano Fortuny y Madrazo - L'Instituto Cervantes di Napoli rende omaggio ad una delle figure più importanti del panorama artistico europeo: Mariano Fortuny y Madrazo (Granada 1871- Come scrive ansa.it
L’Instituto Cervantes inaugura il nuovo anno di attività con gli artisti Andrea Cusumano e Kay Zevallos Villegas - L'Instituto Cervantes di Palermo ha inaugurato il nuovo anno di attività lo scorso venerdì 26 settembre nella Chiesa di Santa Eulalia dei Catalani (via Argenteria Nuova, 33), con un evento speciale, l ... palermotoday.it scrive