Linosa medico salva un uomo colto da infarto grazie alla telemedicina
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un medico di Linosa, Dionysios Liapis, è riuscito a salvare la vita di un uomo di 42 anni colpito da un infarto del miocardio inferiore, grazie all’utilizzo della telemedicina e alla collaborazione immediata con gli specialisti di Palermo e Lampedusa. Il salvataggio grazie al collegamento in tempo reale. Appena riconosciuti i sintomi, il dottor Liapis ha effettuato un elettrocardiogramma in telemedicina, collegandosi in tempo reale con i cardiologi dell’ospedale Ingrassia di Palermo e con il cardiologo di turno dell’Asp a Lampedusa. Grazie al sistema di teleconsulto immediato, i medici hanno potuto confermare la diagnosi di infarto e avviare tempestivamente il protocollo di emergenza, garantendo il trasferimento del paziente in totale sicurezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: linosa - medico
Oggi ore 12 #indiretta il Consiglio Comunale di Lampedusa e Linosa #lampedusain2minuti #consigliocomunale #politica #cittadini #consigliericomunali - facebook.com Vai su Facebook
Elettrocardiogramma in telemedicina salva la vita a un uomo di Linosa - Un medico di Linosa, Dionysios Liapis, ha salvato la vita ad un uomo di 42 anni colto da infarto al miocardio inferiore. Da msn.com
Teleconsulto e pronta assistenza: salvato un uomo colpito da infarto a Linosa - Così è stato possibile formulare la diagnosi e impostare rapidamente il trattamento, consentendo il trasferimento urgente in sicurezza. Scrive insanitas.it