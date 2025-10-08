linosa medico salva un uomo colto da infarto grazie alla telemedicina

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un medico di Linosa, Dionysios Liapis, è riuscito a salvare la vita di un uomo di 42 anni colpito da un infarto del miocardio inferiore, grazie all’utilizzo della telemedicina e alla collaborazione immediata con gli specialisti di Palermo e Lampedusa. Il salvataggio grazie al collegamento in tempo reale. Appena riconosciuti i sintomi, il dottor Liapis ha effettuato un elettrocardiogramma in telemedicina, collegandosi in tempo reale con i cardiologi dell’ospedale Ingrassia di Palermo e con il cardiologo di turno dell’Asp a Lampedusa. Grazie al sistema di teleconsulto immediato, i medici hanno potuto confermare la diagnosi di infarto e avviare tempestivamente il protocollo di emergenza, garantendo il trasferimento del paziente in totale sicurezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

