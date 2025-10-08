linosa 42enne salvato da un infarto grazie a un elettrocardiogramma in telemedicina

La prontezza del dottore Dionysios Liapis, medico di medicina generale di Linosa, si è rivelata determinante nel salvare la vita ad un uomo di 42 anni colto nell’isola da infarto al miocardio inferiore. Liapis ha subito eseguito un elettrocardiogramma in telemedicina, collegandosi con i cardiologi dell’hub ospedaliero Ingrassia di Palermo e con il cardiologo di turno dell’Asp a Lampedusa. Attraverso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

