Lino Banfi a Latina | la vita la carriera e un nuovo spettacolo

Si è tenuta oggi nel foyer del D’Annunzio la presentazione di “Passaggi a Livello”, il nuovissimo spettacolo con Lino Banfi. Si tratta di una produzione Berti Live che debutterà proprio a Latina nella serata del 27 novembre all’interno della ricca programmazione della stagione 2025-2026 del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: lino - banfi

Lino Banfi: «Io, di Andria, mi finsi di Adria per lavoro». Il gemellaggio tra i due Comuni e la festa in piazza con 200 burrate a tavola

Lino Banfi protagonista di un docufilm sulla sua vita

Lino Banfi protagonista di un docufilm sulla sua vita

65 anni di carriera per il nonno più amato d’Italia, anzi il bisnonno più amato d’Italia: a #Verissimo… Lino Banfi - facebook.com Vai su Facebook

A "Verissimo" tra gli ospiti del weekend Lino Banfi e il pallavolista Alessandro Michieletto #verissimo #silviatoffanin #3ottobre - X Vai su X

Lino Banfi: sul palco a Latina perché qui mi sento a casa - Avete la fortuna di avere un bellissimo mare e io sto bene all'ombra dell'ombrellone - Segnala latinaoggi.eu

Lino Banfi a Verissimo insieme al cognato Nicola: ricordano gli inizi dell'amore con Lucia e gli anedotti della loro vita insieme - Tra i tanti gli ospiti della puntata del 5 ottobre di Verissimo, il salotto tv di Silvia Toffanin, c'è anche Lino Banfi. Da msn.com