L’Inghilterra è sfavorita per la Coppa del Mondo
2025-10-08 23:15:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il tecnico dell’Inghilterra Thomas Tuchel afferma che la sua squadra arriverà alla fase finale della Coppa del Mondo la prossima estate come ‘underdogs’ nonostante il recente record nel torneo. L’Inghilterra ha raggiunto le semifinali in Russia nel 2018 prima di perdere contro la Francia nei quarti di finale in Qatar. Gareth Southgate ha anche portato l’Inghilterra alle finali consecutive degli Europei senza vincere un trofeo. Ma Tuchel, la cui squadra affronterà il Galles in amichevole giovedì prima di affrontare la Lettonia nelle qualificazioni martedì prossimo, dice che non vincere un trofeo dal 1966 frena l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com