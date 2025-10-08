L’infortunio di Shanghai non lascia scampo: carriera segnata per Sinner L’annuncio sul ritiro dal tennis"> La carriera del fortissimo tennista italiano è stata segnata da infortuni più o meno gravi. La misura è quasi colma. Jannik Sinner, giovane talento italiano del tennis, ha dovuto affrontare negli ultimi anni una serie di infortuni che hanno condizionato il suo percorso di crescita e la continuità nei tornei. Nonostante la classe e il potenziale, le pause forzate per problemi fisici hanno spesso interrotto momenti di forma brillante, impedendogli di consolidare la posizione tra i top del ranking mondiale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - L’infortunio di Shanghai non lascia scampo: carriera segnata per Sinner | L’annuncio sul ritiro dal tennis