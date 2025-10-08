L’influenza preoccupa | Vaccini sopra la media Ma ancora non basta

di Sara Ferreri Vaccinazione antinfluenzale: Ancona sopra la media nazionale, ma ancora necessaria una sensibilizzazione capillare soprattutto per i cittadini over 65. Il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato i dati relativi alla copertura vaccinale antinfluenzale per la stagione 2024-2025 che hanno mostrato segnali contrastanti. A livello nazionale, la copertura complessiva nella popolazione generale si è attestata al 19,6%, in leggero aumento rispetto al 18,9% dello scorso anno, ma più basso di tre punti ad esempio rispetto alla vicine Umbria e Toscana. Tra gli ultra 65enni, target prioritario della campagna, la copertura è stata del 52,5%, di poco inferiore rispetto al 53,3% del 2023-2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

