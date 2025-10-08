L’industria del cinema | Il 63% delle produzioni sceglie di girare in città

Repubblica.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Gualtieri: “A Roma l’audiovisivo ha numeri da record”. Il presidente Rocca: “Ossigeno al sistema con 20 milioni di euro”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

