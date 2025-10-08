Linate 8 ottobre 2001 | 24 anni fa la tragedia

Aeroporto di Milano Linate. 8 ottobre 2001. La nebbia è fittissima sulla pista, la visibilità ridotta tra 50 e 100 metri. Poco prima delle 8 il McDonnell-Douglas MD-87 marche SE-DMA della compagnia Scandinavian si avvia al rullaggio pronto al decollo alla volta di Copenhagen. Sul volo SK686 ci sono 104 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Pochi minuti dopo la torre di Linate autorizza al rullaggio per la pista 36R. Contemporaneamente dalla piazzola dell’aviazione generale si muoveva il jet privato Cessna Citation D-IEVX anch’esso autorizzato dai controllori di volo. Invece di prendere la pista di congiunzione Romeo 5, l’aereo privato prendeva la Romeo 6, mentre gli avvisatori automatici di invasione di pista erano spenti per i numerosi falsi allarmi del sistema. 🔗 Leggi su Panorama.it

