Linate 8 ottobre 2001 | 24 anni fa la tragedia
Aeroporto di Milano Linate. 8 ottobre 2001. La nebbia è fittissima sulla pista, la visibilità ridotta tra 50 e 100 metri. Poco prima delle 8 il McDonnell-Douglas MD-87 marche SE-DMA della compagnia Scandinavian si avvia al rullaggio pronto al decollo alla volta di Copenhagen. Sul volo SK686 ci sono 104 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Pochi minuti dopo la torre di Linate autorizza al rullaggio per la pista 36R. Contemporaneamente dalla piazzola dell’aviazione generale si muoveva il jet privato Cessna Citation D-IEVX anch’esso autorizzato dai controllori di volo. Invece di prendere la pista di congiunzione Romeo 5, l’aereo privato prendeva la Romeo 6, mentre gli avvisatori automatici di invasione di pista erano spenti per i numerosi falsi allarmi del sistema. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: linate - ottobre
Disastro aereo di Linate, cos'è successo l'8 ottobre del 2001: l'errore e il triste record di vittime. «Ero una torcia umana, ricordo ancora il boato»
Disastro aereo di Linate Incidente aereo avvenuto l'8 ottobre 2001 alle ore 08:10 locali all'aeroporto di Milano-Linate, con 118 vittime. Il disastro aereo con il più alto numero di vittime mai accaduto in Italia. #8ottobre2001 #disastrodilinate #linate #pernondime - X Vai su X
, Lunedì 8 Ottobre 2001 Disastro aereo di Linate: collisione a terra tra un velivolo della Sas e un Cessna privato, 118 morti Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+08+ottobre&fyi=2& - facebook.com Vai su Facebook
24 anni fa l’incidente di Linate, tra le vittime anche tre uomini e due donne del Gallaratese - L'8 ottobre del 2001 l'impatto sulla pista tra un aereo della Sas e un Cessna in rullaggio. Da varesenews.it
La tragedia di Linate, 24 anni dopo: “Un boato che l’Italia non dimentica” - Disastro aereo di Linate, 8 ottobre 2001: errore fatale e 118 vittime in uno scontro devastante, tra boati e testimonianze di sopravvissuti. Riporta catania.liveuniversity.it