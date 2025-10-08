L’impunità dei coloni

Internazionale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo libro di Extra Large, la nuova collana dei tascabili di Internazionale, è uscito in edicola e nelle librerie online. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

l8217impunit224 dei coloni

© Internazionale.it - L’impunità dei coloni

In questa notizia si parla di: impunit - coloni

"No Other Land", ucciso dai coloni l'attivista palestinese del film premio Oscar - Khair, luogo dell'attacco, tutto è nato dall'azione di un colono che a bordo di un bulldozer ha attraversato il loro terreno, distruggendo ... Secondo tgcom24.mediaset.it

Coloni israeliani senza freni in Cisgiordania, nuovo assalto al villaggio cristiano di Taybeh: auto a fuoco. “Fuori gli arabi o morte” - Il villaggio di Taybeh, l’ultimo villaggio interamente cristiano rimasto in Cisgiordania, è stato di nuovo attaccato dai coloni israeliani. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: L8217impunit224 Coloni