L’impunità dei coloni
Ieri i coloni israeliani hanno fatto irruzione nel villaggio di Tuwani a Masafer Yatta, nella Cisgiordania occupata, picchiando e aggredendo i residenti tra cui la famiglia di Basel Adra, co-regista di “No Other Land” documentario - premiato agli scorsi Oscar - che - facebook.com Vai su Facebook
"No Other Land", ucciso dai coloni l'attivista palestinese del film premio Oscar - Khair, luogo dell'attacco, tutto è nato dall'azione di un colono che a bordo di un bulldozer ha attraversato il loro terreno, distruggendo ... Secondo tgcom24.mediaset.it
Coloni israeliani senza freni in Cisgiordania, nuovo assalto al villaggio cristiano di Taybeh: auto a fuoco. “Fuori gli arabi o morte” - Il villaggio di Taybeh, l’ultimo villaggio interamente cristiano rimasto in Cisgiordania, è stato di nuovo attaccato dai coloni israeliani. Secondo ilfattoquotidiano.it