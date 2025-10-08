L'impresa folle di Kilian Jornet l'ultrarunner che sta scalando tutti i Quattordicimila degli USA
Kilian Jornet p un ukltrarunner spagnolo di soli 37 anni capace di imprese ai limiti dell'umano. La sua attuale sfida, la "States of Elevation" che prevede di scalare i Quattordicimila degli Stati Uniti, cioè montagne alte almeno 4.200 metri disseminate lungo 48 stati americani si aggiunge ad altre follie. Nel 2024 scalò 82 vette alpine in soli 19 giorni. Ha anche raggiunto la vetta dell'Everest due volte, senza aiuti, in soli 6 giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il miglior atleta di montagna di sempre - Una definizione larga, quasi vaga, che tiene bene insieme il fatto che Jornet è scialpinista, trail runner, skyrunn ... Segnala ilpost.it