Lilt con un’arma in più Nella squadra entra anche il dottor Cresti | Nuova prevenzione

Un nuovo prestigioso ingresso nella Lilt di Grosseto: entra in squadra il dottor Alberto Cresti per realizzare l'area di prevenzione dedicata alla " cardioncologia ", un servizio volto a monitorare la funzione cardiaca dei pazienti oncologici prima, durante e dopo le terapie antitumorali, a causa del rischio di effetti cardiotossici di alcuni trattamenti. Quando un paziente oncologico deve sottoporsi a chemioterapia occorre prendere in considerazione le condizioni cardiovascolari di base ed il possibile impatto delle cure sul cuore. Queste terapie, infatti, possono dar luogo ad effetti collaterali immediati, ma anche tardivi, che possono complicare il decorso della malattia.

