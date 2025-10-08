Un pareggio, come la più classica delle partite mediocri. Un po’ come Juventus-Milan nel posticipo della scorsa giornata di Serie A Eni Live 20252026. ShowDown si apre con gli Hardys capaci di scrivere ancora una volta la storia divenendo per la prima volta in assoluto campioni di coppia di NXT e portando il punteggio sul momentaneo 1-0 per la TNA (un rigore facile facile. capito Pulisic?!). La serata prosegue con il match a team femminile, dove si notano sin da subito una vasta gamma di lacune tra manovre mal esposte, timing non sempre rispettati e tanto altro. In realtà dispiace, perché una Mara Sadè stava anche ben figurando fino a quel botch di moonsault; ma comunque ci accontentiamo, perché errori di questo tipo fanno parte del percorso e aggiungo, per fortuna c’è Sol Ruca a risolverli. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - L’illusione di NXT vs TNA proprio come Juventus-Milan