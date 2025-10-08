Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, commenta, in un’intervista al Corriere della Sera, l’episodio che nei giorni scorsi ha visto protagonista, durante una trasmissione su La7, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, e che ha scatenato forti polemiche. La giurista aveva abbandonato lo studio di ‘In Onda’ quando è stata nominata la posizione della senatrice a vita sull’uso del termine “genocidio” a Gaza. “La giusta indignazione verso quello che subisce il popolo palestinese rischia di non essere, nel dibattito italiano, una leva per chiedere il cessate il fuoco e la pace. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Liliana Segre, il figlio: "Francesca Albanese ossessionata da mia madre"