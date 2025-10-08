Liliana Segre il figlio | Francesca Albanese ossessionata da mia madre

Lapresse.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, commenta, in un’intervista al Corriere della Sera, l’episodio che nei giorni scorsi ha visto protagonista, durante una trasmissione su La7, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, e che ha scatenato forti polemiche. La giurista aveva abbandonato lo studio di ‘In Onda’ quando è stata nominata la posizione della senatrice a vita sull’uso del termine “genocidio” a Gaza. “La giusta indignazione verso quello che subisce il popolo palestinese rischia di non essere, nel dibattito italiano, una leva per chiedere il cessate il fuoco e la pace. 🔗 Leggi su Lapresse.it

liliana segre il figlio francesca albanese ossessionata da mia madre

© Lapresse.it - Liliana Segre, il figlio: “Francesca Albanese ossessionata da mia madre”

In questa notizia si parla di: liliana - segre

L’antisemitismo visto dal figlio di Liliana Segre: “Agli ebrei le colpe di Netanyahu”

Vita da Chef Rubio (ora nel mirino dell’Antiterrorismo): dal rugby alla tv, la Palestina e la denuncia di Liliana Segre

Liliana Segre continua a opporsi alla parola genocidio: eppure tutti cominciano ad ammettere che a Gaza questo sta accadendo

liliana segre figlio francescaIl figlio di Liliana Segre accusa Francesca Albanese: “Distorce le parole di mia madre, è ossessionata da lei” - Lo scontro tra il figlio di Liliana Segre e Francesca Albanese accende il dibattito italiano su Gaza, genocidio e libertà di parola. Da msn.com

Il figlio di Liliana Segre: «Francesca Albanese agisce più da militante che da giurista. È ossessionata da mia madre» - Luciano Belli Paci: «Dibattito militarizzato, c’è una "polizia" del pensiero. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Liliana Segre Figlio Francesca