Liliana Resinovich il fratello Sergio su Visintin | Mi chiese di un'app per la GoPro aveva premeditato
Il fratello di Liliana Resinovich, Sergio, è tornato a parlare della GoPro formattata dal marito della 63enne trovata morta il 5 gennaio 2022 nei giardini dell'ex Opp di Trieste. Il dispositivo elettronico è stato ora sequestrato. A Fanpage.it rivela: "A fine novembre 2021 mi chiese di installare sul suo cellulare un'app per la GoPro, ma ne aveva già una. Sono convinto che avesse premeditato tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: liliana - resinovich
Liliana Resinovich, l’annuncio degli avvocati di Visintin: “Spera di reggere, cosa ha”
Liliana Resinovich, le dichiarazioni degli avvocati di Visintin: le sue condizioni di salute
Omicidio di Liliana Resinovich, la reazione di Sebastiano Visintin dopo la seconda perquisizione a casa sua
Nella prossima puntata Liliana Resinovich: Cosa cercano gli inquirenti nella GoPro del marito? Mercoledì #8ottobre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto? https://chilhavisto.rai.it/dl/clv/articolo/ContentItem-c5d76592-950 - X Vai su X
Nella prossima puntata di "Chi l'ha visto?" Liliana Resinovich: Cosa cercano gli inquirenti nella GoPro del marito? Mercoledì #8ottobre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay [GLI ALTRI CASI]? https://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/articol - facebook.com Vai su Facebook
Liliana Resinovich, il fratello Sergio su Visintin: “Mi chiese di un’app per la GoPro, aveva premeditato” - A parlare è il fratello di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 14 dicembre ... Come scrive fanpage.it
Liliana Resinovich, Sergio: “Sebastiano ha modificato i video della GoPro”/ “La mattina del 14 dicembre…” - Il giallo di Liliana Resinovich ieri a Ignoto X con l'intervista a Sergio Resinovich, fratello della vittima, anche agli amici Gabriella e Salvatore ... Segnala ilsussidiario.net