Liguria Active Day | a Recco va in scena lo sport Tra Fitsurf yoga e top atleti

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre il Lungomare Bettolo diventa in una palestra a cielo aperto: ingresso gratuito su prenotazione. Ci saranno Clemente Russo e Alessia Maurelli. Evento Gazzetta Active e Regione Liguria con il Comune di Recco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

