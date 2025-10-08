L' idea di Tajani per Milano | istituire il commissario per liberare i cantieri

Ogni città ha i suoi fantasmi e Milano non riesce a liberarsi del “Salva Milano”, la proposta di legge chiarificatrice per sbloccare. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'idea di Tajani per Milano: istituire il commissario per liberare i cantieri

In questa notizia si parla di: idea - tajani

Ius Scholae, Tajani: “Io non cambio idea, il capitolo non è chiuso, lo decido io se è chiuso o no, non lo decidono altri”

Ius scholae, Tajani torna alla ribalta: “Io non cambio idea”

Ius Scholae, Tajani: Io non cambio idea. Decido io se capitolo è chiuso o no, non altri. E non lo è – Il video

L'idea emersa nel tardo pomeriggio. I testi verranno presentati domani mattina, dopo le comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Pif provoca Meloni, Tajani e Salvini: "Idea geniale: bombardiamo la Sicilia" https://tg.la7.it/cultura-e-societa/bombardiamo-sicilia-19-09-2025-244504… - X Vai su X

L'idea di Tajani per Milano: istituire il commissario per liberare i cantieri - "Non possiamo accettare che la città si fermi perché ci sono dei problemi all'interno della maggioranza di centrosinistra", ha detto il segretario di Forza Italia. ilfoglio.it scrive

Tajani propone un commissario per il "Salva Milano". Sala lo gela: "Fa solo confusione". Ed è lite anche tra Lega e Forza Italia - Forza Italia torna sul Salva Milano, con il leader Antonio Tajani che lancia la proposta di un Commissario ad acta. Si legge su affaritaliani.it