Liceo casertano premiato al concorso Arte e Sicurezza con il corto La paura non fa parte del contratto

Casertanews.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo riconoscimento regionale per il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Parete, che si è distinto al concorsoArte e Sicurezza”, promosso dalla Regione Campania in collaborazione con INAIL e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.La classe 4ª CP ha conquistato il secondo posto con il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: liceo - casertano

Parete, il Liceo Fermi premiato al concorso “Arte e Sicurezza” - Anche quest’anno il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” – sede di Parete si distingue a livello regionale, ottenendo un importante ... Scrive pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Liceo Casertano Premiato Concorso