Liceo Carducci occupato dai Propal i docenti | Vicinanza e solidarietà agli studenti
Come i colleghi del 'Russoli' e del liceo 'Buonarroti', anche i docenti del liceo Carducci si schierano con gli studenti. Da due giorni gli istituti superiori pisani sono stati occupati sull'onda delle proteste in favore di Gaza e delle rivendicazioni palestinesi. Anche gli insegnati del plesso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altre tre scuole occupate dagli studenti ProPal a Spinaceto, Collatino e Ponte Lungo - Stamattina si sono aggiunti alla lista (in costante aggiornamento a meno di un ... Riporta iltempo.it
Scuole occupate a Roma, parte la protesta proPal: «Bloccheremo tutto» - Dopo la manifestazione di lunedì 22 settembre culminata, a Roma, con l’occupazione simbolica ... Lo riporta ilmessaggero.it