Liceo Carducci occupato dai Propal i docenti | Vicinanza e solidarietà agli studenti

Come i colleghi del 'Russoli' e del liceo 'Buonarroti', anche i docenti del liceo Carducci si schierano con gli studenti. Da due giorni gli istituti superiori pisani sono stati occupati sull'onda delle proteste in favore di Gaza e delle rivendicazioni palestinesi. Anche gli insegnati del plesso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it