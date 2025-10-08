Licenziamento di Ciro Brosca | Alta tensione tra Aurubis Italia e Fismic Confsal
Aurubis Italia ha annunciato il licenziamento di Ciro Brosca, componente della RSU Fismic Confsal, suscitando immediata reazione da parte del sindacato. La comunicazione ufficiale è giunta tramite Confindustria, quasi a conferire alla vicenda un’aura di inevitabilità.La Fismic ha definito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Il licenziamento è legato ai due procedimenti penali, uno in cui è rinviato a giudizio, l'altro arrivato a sentenza di primo grado - facebook.com Vai su Facebook
Aurubis, Fismic: «Dossieraggio illegale per licenziare il delegato Brosca» - La Fismic/Confsal di Avellino denuncia come “illegittimo e scandaloso” il licenziamento di Ciro Brosca, delegato sindacale e rappresentante RSU/RLS della Aurubis Italia Srl, storica azienda ... Si legge su orticalab.it