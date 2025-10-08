Licenziamento di Ciro Brosca | Alta tensione tra Aurubis Italia e Fismic Confsal

Aurubis Italia ha annunciato il licenziamento di Ciro Brosca, componente della RSU Fismic Confsal, suscitando immediata reazione da parte del sindacato. La comunicazione ufficiale è giunta tramite Confindustria, quasi a conferire alla vicenda un’aura di inevitabilità.La Fismic ha definito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it