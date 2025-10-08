Libri rilegati con pelle umana la verità dietro la pratica più macabra e reale della storia

No, non pensate a Ed Gein o a Fantozzi con la poltrona del mega direttore. La pratica (macabra) di rilegare libri in pelle umana è antichissima ed è conosciuta con il termine tecnico di bibliopegia antropodermica. Dietro questa tradizione inquietante si celano motivazioni diverse, dalla punizione di criminali alla volontà di medici di creare copertine simbolicamente significative per i propri trattati scientifici. Per decenni, verificare l’autenticità di queste rilegature è stato praticamente impossibile. La pelle umana conciata e quella di altri animali appaiono infatti virtualmente identiche a occhio nudo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

