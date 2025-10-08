Libri rilegati con pelle umana la verità dietro la pratica più macabra e reale della storia
No, non pensate a Ed Gein o a Fantozzi con la poltrona del mega direttore. La pratica (macabra) di rilegare libri in pelle umana è antichissima ed è conosciuta con il termine tecnico di bibliopegia antropodermica. Dietro questa tradizione inquietante si celano motivazioni diverse, dalla punizione di criminali alla volontà di medici di creare copertine simbolicamente significative per i propri trattati scientifici. Per decenni, verificare l’autenticità di queste rilegature è stato praticamente impossibile. La pelle umana conciata e quella di altri animali appaiono infatti virtualmente identiche a occhio nudo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Il libro rilegato in pelle umana - Se non ci si è ancora spinti a tanto, nella biblioteca di Harvard ci si è arrivati molto vicino. Secondo panorama.it
L’Università di Harvard dice addio al libro in pelle umana, rilegato con resti di una paziente morta - Il controverso volume del 19° secolo, Des destinées de l’âme, era oggetto di discussione da anni. Segnala fanpage.it