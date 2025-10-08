Libri le Pizzerie Storiche di Napoli | viaggio nell’Anima della città

Ildenaro.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli compie 2500 anni con entusiasmo e gioia. In questo straordinario compleanno undici giornalisti specializzati raccontano 23 pizzerie storiche nelle quali la tradizione si tramanda di generazione in generazione da decenni, a volte da oltre due secoli. Un patrimonio culturale gastronomico che nessuna città al mondo può vantare, la testimonianza vivente del percorso fatto dalla pizza dalle viscere dei quartieri più poveri sino allo straordinario successo mondiale attuale, grazie anche a nuovi protagonisti che entrano di diritto in questo libro. Un volume prezioso, ricco di tante curiosità, da leggere per entrare nellanima della metropoli “dei mille colori”, attraverso stili diversi che hanno in comune la passione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: libri - pizzerie

libri pizzerie storiche napoliLe Pizzerie Storiche di Napoli: viaggio nell’anima della città - “Nasco nella carta e torno alla carta – dichiara il giornalista Luciano Pignataro, curatore del volume– In un momento di sapere fluido ho sentito il bisogno ... Segnala napolivillage.com

Napoli, al Vomero ritornano i libri a "Les boites des bouquinistes" - «Negli ultimi tempi è stato assestato un altro duro colpo alla storia e ai luoghi della cultura del Vomero - Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Libri Pizzerie Storiche Napoli