Liberali alla macchia sul caso Salis
Quello stesso Parlamento europeo che da anni mette sotto accusa l’Ungheria per violazione dei principi dello stato di diritto ha confermato ieri per un solo voto (e meno male) l’immunità di Ilaria Salis, risparmiandole un processo di conclamato carattere politico, come confermato ogni giorno dalle dichiarazioni di primari esponenti del governo di Viktor Orbán. Se questi sono i liberali e democratici europei che dovrebbero salvare la democrazia liberale dal putinismo – e se questi sono i garantisti italiani che dovrebbero salvarci dalla magistratura politicizzata – mi sa che le nostre probabilità di salvezza sono piuttosto basse. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: liberali - macchia
: IL LIBRO DI UMBERTO MUGNAINI AL PISA BOOK FESTIVAL Nelle democrazie liberali la maggioranza e la minoranza si equivalgono: la maggioranza governa, la minoranza controlla. La maggioranza deve poter realizzare il suo programma, la minoranza d - facebook.com Vai su Facebook
Immunità di corto musoLiberali alla macchia sul caso Salis - Il Parlamento europeo ha salvato l’eurodeputata di Avs per un solo voto, risparmiandole un processo politico in Ungheria. linkiesta.it scrive
Il caso Ilaria Salis. Forza Italia vacilla sulla immunità. Orbán le invia le coordinate del carcere - day è quasi arrivato e si scalda la temperatura intorno all’eurodeputata di Avs Ilaria Salis, in carcere in Ungheria fino all’elezione alle europee 2024 con l’accusa di aver aggredito attivisti ... Segnala huffingtonpost.it