Libera di vivere il giornalista di Quarto Grado Giammarco Menga all' alberghiero racconta la storia di Saman
Una “lezione” particolare quella cui hanno preso parte gli studenti delle terze dell’istituto alberghiero De Cecco. In cattedra, per un giorno, c’era infatti il giornalista di Quarto Grado Giammarco Menga per “Libera di vivere”, un incontro on the road voluto dalla commissione Pari opportunità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: libera - vivere
Nasce "Vivere la Verruca", un comitato per difendere la fruizione libera della Rocca
Inter, al via la vendita libera degli abbonamenti 2025/26: tutte le opzioni per vivere San Siro da protagonista
«Paralizzato da quando avevo 11 mesi, muovo la sedia a rotelle con il mento. Fine vita? Una libera scelta, ma io voglio che lo Stato mi aiuti a vivere bene a casa mia»
On The road, dopo la prima tappa al De Cecco la presidente Pestilli ha illustrato il progetto alla Commissione parlamentare sul femminicidio Si è svolto nell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara l’incontro ‘Libera di Vivere’, evento on the road promo - facebook.com Vai su Facebook
Il progetto ‘Libera di Vivere’ approda al De Cecco di Pescara https://ladolcevita.tv/libera-di-vivere/… #GiammarcoMenga #Pescara #NoAllaViolenza #ipssardececco #ladolcevitamagazine #alessandradipietro @Regione_Abruzzo #edoardooliva @GuerinoTes - X Vai su X
Via libera al quarto binario Rho-Parabiago: il Consiglio di Stato smentisce il Tar - Il cantiere per completare il potenziamento della linea ferroviaria andrà ... Scrive ilgiorno.it
Casa Boccaccio, restauro quarto lotto. Via libera dalla Soprintendenza - Ed è stato quindi approvato anche il progetto esecutivo quarto lotto (da 100mila euro) dei lavori di restauro e valorizzazione ... lanazione.it scrive