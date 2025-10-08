L’ho chiamato ma non mi ha risposto | ancora un no alla Nazionale | Gravina prende provvedimenti

L’ho chiamato, ma non mi ha risposto: ancora un no alla Nazionale Gravina prende provvedimenti"> Un’altra risposta negativa che ha destabilizzato l’ambiente intero. Immediata la risposta di Gravina che ha preso provvedimenti. Un nuovo caso scuote la FIGC: un giocatore ha nuovamente rifiutato di rispondere alla convocazione, lasciando la Federazione senza alcuna spiegazione. La mancata comunicazione ha creato imbarazzo e tensione tra dirigenti e staff tecnico, che si trovano a gestire un episodio di evidente mancanza di rispetto. Gravina ha espresso tutta la sua preoccupazione, sottolineando che non si tratta solo di un problema formale, ma di un segnale negativo per l’intero ambiente calcistico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - L’ho chiamato, ma non mi ha risposto: ancora un no alla Nazionale | Gravina prende provvedimenti

