L’hanno trovata morta a casa Choc per la famosa infleuncer 27enne in che condizioni era

Trovata morta in casa la giovane famosa di 27 anni, protagonista del web per il suo stile di vita estremo. Seguiva da anni una dieta fruttariana rigorosa, convinta che fosse la chiave per purificare corpo e mente. Negli ultimi tempi pesava appena 22 chili e appariva sempre più fragile, ma continuava a difendere la sua scelta come “un percorso spirituale”. Amici e conoscenti avevano notato un peggioramento evidente, ma lei rifiutava ogni aiuto medico, certa di potersi curare solo con la frutta. La giovane viveva da sola, quasi isolata dal resto del mondo. I proprietari della casa in cui abitava hanno raccontato che “era emaciata, con gli occhi infossati e le ossa sporgenti”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: trovata - morta

Melina Frattolin trovata morta: cosa emerge dall’autopsia

Omicidio Monza, Geraldine Yadana Sanchez trovata morta

Veniano, Ramona Rinaldi trovata morta: il marito aveva finto il suicidio, tradito dall’asciugatrice

? Trovata morta a Formentera: “A Luisa era stato tolto il figlio e per questo era molto depressa” http://dlvr.it/TNXdVJ #Formentera #LuisaAsteaggiano #Cronaca #Depravazione #Giustizia - X Vai su X

Svolta nelle indagini sull’omicidio di una donna romena di 64 anni, trovata morta lo scorso 17 settembre nella sua abitazione nel centro di Gela. I Carabinieri del Reparto Territoriale hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carce - facebook.com Vai su Facebook

Trovata morta in casa. L’allarme dato dal compagno. Si muove la Procura: indagini - Ha preso una corda, l’ha assicurata al soppalco del monolocale dove abitava nel centro storico di Ascoli e si è tolta la vita. Riporta ilrestodelcarlino.it

Trovata morta in casa a 37 anni ad Ascoli: l'allarme lanciato da un uomo, carabinieri e scientifica sul posto - Una donna è stata trovata morta in casa ad Ascoli: la tragica scoperta è avvenuta questa mattina in centro. Si legge su corriereadriatico.it