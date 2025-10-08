L’ha detto a me Resinovich esplode bomba su Visintin | chiusi i giochi se riescono a dimostrarlo

“Spero che adesso si inizino a fare gli accertamenti tecnici che fino a oggi non sono stati fatti, la GoPro non era mai stata sequestrata finora”. A dirlo è Sergio Resinovich, fratello di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e trovata morta tre settimane dopo, il 5 gennaio 2022, nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico. La GoPro appartenente a Sebastiano Visintin, marito della donna e oggi indagato per la sua morte, sarebbe stata formattata il 13 giugno 2023, proprio quando il gip aveva ordinato nuovi accertamenti tecnici rifiutando la richiesta di archiviazione del caso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Resinovich, esplode bomba su Visintin: chiusi i giochi se riescono a dimostrarlo