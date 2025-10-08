Lezioni di gusto | quattro pasticcieri si raccontano a Un Borgo di Libri

Casertanews.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre, nell’ambito del festival letterario “Un Borgo Di Libri”, quattro pastry chef casertani racconteranno l’arte della pasticceria italiana: dallo stile tradizionale allo stile contemporaneo, accompagnati dalle giornaliste Antonella D’Avanzo ed Emanuela Sorrentino.L’appuntamento è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lezioni - gusto

Quattro lezioni di autodifesa in parchi e strade di Lissone - Quattro occasioni per imparare i rudimenti della difesa personale fino a metà giugno inoltrato: nelle piazze e nei parchi della città si potrà esercitarsi sotto la guida di esperti judoka. Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Lezioni Gusto Quattro Pasticcieri