Roma, 08102025 - Il Carosello del San Raffaele Viterbo torna nell’ineguagliabile palcoscenico del Circo Massimo per l’unico appuntamento italiano del circuito conosciuto in tutto il mondo come la “Formula 1 dell’Equitazione”, in occasione della quattordicesima e terzultima tappa stagionale della diciannovesima edizione del tour. Dal 10 al 12 ottobre i migliori binomi del pianeta riaccenderanno la magia del Circo Massimo per una competizione che unirà il respiro della storia all’adrenalina del grande jumping internazionale sino alla magia dell’inclusione. Tra i protagonisti il gruppo di ragazzi normodotati e con disabilità del Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele Viterbo, che, in occasione della loro 10ª partecipazione al circuito di salto ostacoli più prestigioso del mondo, porteranno in scena la magia dello sport che va oltre e travalica le diversità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Experience dell’inclusione: il Carosello del San Raffaele torna al Circo Massimo con il Longines Global Champions Tour