L' ex teatro occupato accanto al nido appello dei genitori al Comune | Dove è la bonifica?
Quando a maggio il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l’ordinanza per la bonifica dell’ex Tendastrisce, i genitori del nido “L’ape birichina” di via Giorgio Perlasca hanno sperato di veder finalmente superata la difficile convivenza con quella struttura fatiscente, oggetto di numerosi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
