L’ex Roma Femminile Giacinti | La società ha deciso di cedermi e ne ho preso atto

Quest’estate Valentina Giacinti ha salutato la Roma Femminile per accasarsi al Galatasaray. In un’intervista al Corriere dello Sport, l’ex giallorossa ha parlato della cessione e dei motivi di quest’ultima: “Si, ci ho riflettuto ma poi alla fine ho scelto il Galatasaray perché è sempre stato un club che mi ha affascinato. Un po’ come quando decisi di dire si alla Roma e ne sono felice. In più qui ci sono anche Miryam Sylla, che gioca sempre nel Gala, e Alessia Orro, che è al Fenerbahce: due campionesse di volley straordinarie, ci siamo sentite”. Giacinti: “L’Europeo? Una delusione importante per me”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

