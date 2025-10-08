L’ex Roma Femminile Giacinti | La società ha deciso di cedermi e ne ho preso atto
Quest’estate Valentina Giacinti ha salutato la Roma Femminile per accasarsi al Galatasaray. In un’intervista al Corriere dello Sport, l’ex giallorossa ha parlato della cessione e dei motivi di quest’ultima: “Si, ci ho riflettuto ma poi alla fine ho scelto il Galatasaray perché è sempre stato un club che mi ha affascinato. Un po’ come quando decisi di dire si alla Roma e ne sono felice. In più qui ci sono anche Miryam Sylla, che gioca sempre nel Gala, e Alessia Orro, che è al Fenerbahce: due campionesse di volley straordinarie, ci siamo sentite”. Giacinti: “L’Europeo? Una delusione importante per me”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - femminile
Roma Femminile, ufficiale l’arrivo di Giulia Robino: la centrocampista classe 2008 rinforza la Primavera
Roma Femminile, ufficiale l’arrivo di Piekarska: la giovane polacca rinforza la Primavera
Roma Femminile, UFFICIALE: Kramzar torna in prestito al Como
? @UWCL #RealRoma ? Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid ? 18:45 Diretta su Disney+ #ASRomaFemminile - X Vai su X
? Domenica di Coppa Italia Ora testa al Campionato Forza Roma Calcio Femminile! #CoppaItaliaFemminile #ForzaRoma #RomaCalcioFemminile #perquestamagliastorica - facebook.com Vai su Facebook
Sporting-Roma 0-2, strepitosa rimonta per le giallorosse: qualificate alla Champions - La Roma Femminile si qualifica per la Champions League: le giallorosse hanno ribaltato il risultato dell'andata con un 2- Si legge su sport.sky.it
Valentina Giacinti: “Riparto dal Galatasaray. La mia nuova vita dopo l’addio alla Roma. E la Nazionale…” - L'intervista all'ex punta giallorossa: "Ero sicura di andare all’Europeo e di poter arrivare sino in fondo. Lo riporta msn.com