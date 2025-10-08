L'ex leghista Boggi a Fanpageit | Lascio il partito | ormai è Vannacci il leader non Salvini
Ilaria Boggi, una delle esponenti di spicco della Lega in Toscana, ha lasciato il partito a pochi giorni dalle elezioni regionali. La scelta, ha spiegato a Fanpage.it, è dovuta al modo in cui Roberto Vannacci ha cambiato il Carroccio. E come Matteo Salvini l'ha lasciato fare: "C'è da chiedersi chi sia il vero leader della Lega". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: leghista - boggi
