Levati dal… È sempre Cartabianca paura in piena diretta durante il servizio
Paura per la troupe del programma “È sempre Cartabianca”, aggredita a Bologna durante un collegamento in diretta nella puntata del 7 ottobre. Alcune persone con il volto coperto si sono avvicinate urlando insulti e minacce, fino a spintonare la squadra televisiva. La tensione è rapidamente degenerata in momenti di aggressione fisica: secondo la testimonianza del giornalista, l’operatore sarebbe stato colpito da alcuni manifestanti. In studio, la conduttrice Bianca Berlinguer è apparsa preoccupata, chiedendo al collega di fermarsi e valutare la situazione. Il collegamento avveniva mentre in città era in corso un corteo non autorizzato, promosso da gruppi pro-Palestina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
