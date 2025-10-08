L’Europarlamento dice no al termine veggie burger

Strasburgo, 8 ottobre 2025. Il Parlamento europeo ha bocciato l'uso di termini legati alla carne per i prodotti vegetali, come burger, salsicce o scaloppine. Con 532 voti a favore, 78 contrari e 25 astenuti, l'Aula di Strasburgo ha approvato una serie di modifiche al regolamento sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (Ocm). Tra queste rientra un emendamento proposto dalla relatrice del Partito Popolare Europeo (PPE), Céline Imart, che vieta esplicitamente l'utilizzo di denominazioni tradizionalmente associate alla carne per descrivere alimenti a base vegetale.

