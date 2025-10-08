Dietro la falsa rappresentazione del garantismo sul caso di Ilaria Salis (una delle ipocrisie più smaccate della sinistra: l’immunità vale solo per i propri) si cela uno scenario inquietante. Qualcosa che ha a che fare con il brodo di coltura da cui proviene l’insegnante precaria che di professione, perché così si professa, fa l’antifascista militante. Proprio di quell’ambiente Salis è diventata l’eroina, dopo che è stata fermata dalla polizia a Budapest assieme ai membri della famigerata Hammer bande: la banda di picchiatori “antifa” che ama prendere e colpire vigliaccamente alle spalle gli ignari avversari politici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Europarlamento “coccola” l’antifascismo militante: un’immunità che sa di complicità