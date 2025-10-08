L' Europarlamento boccia l' uso dei termini veggie burger o salsiccia di tofu

Burger, salsicce e scaloppine: per il Parlamento europeo termini associati alla carne non dovrebbero essere usati anche per i prodotti a base vegetale. L'Aula di Strasburgo ha approvato con 532 voti a favore, 78 contrari e 25 astenuti le modifiche mirate al regolamento sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (Ocm), compreso un emendamento proposto dalla relatrice del Ppe Céline Imart, che. 🔗 Leggi su Feedpress.me

europarlamento boccia uso terminiL'Europarlamento boccia l'uso del termine "veggie burger" - Burger, salsicce e scaloppine: per il Parlamento europeo termini associati alla carne non dovrebbero essere usati anche per i prodotti a base vegetale. Riporta gazzettadiparma.it

europarlamento boccia uso terminiL'Europarlamento al voto sullo stop al termine 'burger vegetariani' - Stop all'uso di termini associati alla carne per i prodotti a base vegetale, come 'Burger vegetariani' o 'salsiccia di tofu'. Lo riporta ansa.it

