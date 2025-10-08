L’Europa stanzia 3,6 miliardi per la comunità Lgbt | l’ultima follia arcobaleno di Bruxelles

3,6 miliardi di euro. Una cifra incredibile. Stanziata dalla Commissione Europea per la comunità lgbt e per il modello arcobaleno. Mentre si lesinano soldi per gli agricoltori. A denunciare il fatto i parlamentari europei di Fratelli d’Italia. La denuncia. “ Stamattina, in una sala stampa semivuota, il Commissario Lahbib ha presentato la nuova Strategia LGBTIQ+ 2026-2030: ennesima bandiera ideologica dell’UE nel momento in cui i cittadini chiedono tutt’altro. Per finanziare questa offensiva culturale, i fondi destinati alle associazioni LGBT raddoppieranno, arrivando a 3,6 miliardi di euro nel prossimo bilancio pluriennale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

