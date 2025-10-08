L’Europa stanzia 3,6 miliardi per la comunità Lgbt | l’ultima follia arcobaleno di Bruxelles
3,6 miliardi di euro. Una cifra incredibile. Stanziata dalla Commissione Europea per la comunità lgbt e per il modello arcobaleno. Mentre si lesinano soldi per gli agricoltori. A denunciare il fatto i parlamentari europei di Fratelli d’Italia. La denuncia. “ Stamattina, in una sala stampa semivuota, il Commissario Lahbib ha presentato la nuova Strategia LGBTIQ+ 2026-2030: ennesima bandiera ideologica dell’UE nel momento in cui i cittadini chiedono tutt’altro. Per finanziare questa offensiva culturale, i fondi destinati alle associazioni LGBT raddoppieranno, arrivando a 3,6 miliardi di euro nel prossimo bilancio pluriennale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: europa - stanzia
Eurodeputato Giuseppe Antoci: “Sicilia fuorilegge nonostante fondi UE. Sulla testa dei cittadini i costi delle inefficienze” Un appello che punta a sollecitare l’Europa a intervenire con decisione, per evitare che fondi già stanziati vengano sprecati e che la Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
John Elkann: in Exor 4,1 miliardi di euro per nuove acquisizioni. Per la holding 36 miliardi di patrimonio netto nel semestre - Nel primo semestre dell'anno Exor registra un valore patrimoniale lordo pari a 40 miliardi di euro, mentre il Nav (valore netto del patrimonio) si attesta a 36 miliardi di euro. Scrive milanofinanza.it