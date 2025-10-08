L' Europa che vorremmo | incontro alla Mole promosso dall' associazione culturale Il Nodo

Anconatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Nuovo evento per l’associazione culturale “Il Nodo” del presidente Massimiliano Osimani. Lunedì sera presso la sala Boxe della Mole Vanvitelliana si è svolto l’incontro culturale dal titolo “L’Europa che vorremmo: ponti adriatici, storia, cultura e connessione culturali tra Albania. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

