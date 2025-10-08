Lettere siciliane Da Pì a Nì alla Fondazione Tricoli la presentazione del libro di Gabriella Portalone
Venerdì 10 ottobre, alle ore 17.30, a Palermo presso la Fondazione “Giuseppe e Marzio Tricoli” (Via Terrasanta 82), si terrà la presentazione del libro “Lettere Siciliane. Da Pì a Nì” a cura di Gabriella Portalone, pubblicato dalle “Edizioni del Roveto”. L’evento è patrocinato dalla Fondazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
