Letizia Ortiz floreale anche in autunno | la regina di Spagna omaggia Giorgio Armani

Per l'arrivo in Belgio e i primi appuntamenti istituzionali nel Paese, la regina di Spagna ha scelto di riciclare un look dello stilista italiano morto da poco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La principessa Sofia veste come mamma Letizia Ortiz: ha ereditato lo stile della regina di Spagna

Abito beige che esalta l'abbronzatura, chioma sciolta con ciocche sale/pepe. Letizia Ortiz è una fan della bellezza dei capelli (pochi) grigi naturali

La storia affascinante di Letizia Ortiz, la regina che ha rivoluzionato la monarchia spagnola

Le scarpe dell’autunno? Sono basse, lucide e Letizia di Spagna le indossa già - Per la visita istituzionale a Rincón de Soto, Letizia ha abbinato alle ballerine un outfit perfetto per i primi ... Secondo iodonna.it