L’Etiopia accusa l’Eritrea di prepararsi a una guerra
L’Etiopia accusa l’Eritrea e una fazione del Fronte popolare di liberazione del Tigrai (Tplf), il partito che ha dominato la vita politica etiope per quasi trent’anni, di “prepararsi attivamente a una guerra”. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
In questa notizia si parla di: etiopia - accusa
