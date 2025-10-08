L’esercito israeliano ha fermato anche la nuova Flotilla

L’esercito israeliano ha fermato anche la seconda ondata della Freedom Flotilla Coalition quando si trovava in acque internazionali a circa cento miglia dalle coste della Striscia di Gaza. Secondo le informazioni arrivate dai profili social della spedizione, la nave ammiraglia Coscience e le otto barche a vela che la scortavano sono state prima circondate dai droni. Successivamente un elicottero ha portato a bordo della Coscience una squadra di incursori armati che hanno spaccato le telecamere e fermato nuovamente gli attivisti che si avvicinavano a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

