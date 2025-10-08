L’esercito israeliano ha fermato anche la nuova Flotilla
L’esercito israeliano ha fermato anche la seconda ondata della Freedom Flotilla Coalition quando si trovava in acque internazionali a circa cento miglia dalle coste della Striscia di Gaza. Secondo le informazioni arrivate dai profili social della spedizione, la nave ammiraglia Coscience e le otto barche a vela che la scortavano sono state prima circondate dai droni. Successivamente un elicottero ha portato a bordo della Coscience una squadra di incursori armati che hanno spaccato le telecamere e fermato nuovamente gli attivisti che si avvicinavano a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: esercito - israeliano
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
Guerra a Gaza, l’esercito israeliano in riserva: dimezzato l’apporto dei volontari
A due anni dal #7ottobre il disastro causato dall'esercito israeliano a #Gaza è calcolabile attraverso immagini satellitari e rilevazione dal campo ottenute dalle varie agenzie #Onu che operano nella #Striscia. La distruzione è pressoché totale: il 78% degli edifi - facebook.com Vai su Facebook
Media: "Sospesi gli attacchi dell'esercito israeliano a Gaza" #israele #guerra #gaza #4ottobre - X Vai su X
Israele sequestra la seconda Flotilla a meno di 140 miglia da Gaza - La missione congiunta tra Freedom Flotilla Coalition e Thousand Madleens to Gaza ha a bordo circa 150 persone da 30 Paesi, molti medici e giornalisti. Secondo msn.com
Flotilla, la Marina israeliana ha fermato le imbarcazioni: 200 attivisti, tra cui 22 italiani, bloccati - Entrano quindi in azione gli idranti per intimorire gli equipaggi: 13 imbarcazioni vengono bloccate con a bordo circa 200 attivisti provenienti da oltre 35 Paesi, di cui 22 italiani. Scrive la7.it