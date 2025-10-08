L’esercito israeliano attacca la nuova flotilla Navi abbordate comunicazioni interrotte
La Flotilla umanitaria è stata raggiunta e assaltata in piena notte a circa centoventi miglia dalla Striscia di Gaza, in acque internazionali al largo di Port Said. Secondo le comunicazioni arrivate dalle imbarcazioni, un numero consistente di droni ha circondato prima l’ammiraglia, poi le otto barche a vela di scorta, e poco dopo unità d’assalto imbarcate su gommoni e un elicottero hanno condotto l’operazione. A bordo della nave ospedale Conscience si trovavano oltre cento persone, tra cui decine di medici e soccorritori, molti dei quali sono stati bloccati quando le trasmissioni radio e i segnali dati sono stati annullati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: esercito - israeliano
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
Guerra a Gaza, l’esercito israeliano in riserva: dimezzato l’apporto dei volontari
A due anni dal #7ottobre il disastro causato dall'esercito israeliano a #Gaza è calcolabile attraverso immagini satellitari e rilevazione dal campo ottenute dalle varie agenzie #Onu che operano nella #Striscia. La distruzione è pressoché totale: il 78% degli edifi - facebook.com Vai su Facebook
Media: "Sospesi gli attacchi dell'esercito israeliano a Gaza" #israele #guerra #gaza #4ottobre - X Vai su X
Israele attacca la nuova Flotilla. "Saranno tutti espulsi" - Ancora un abbordaggio in acque internazionali, ma non secondo Tel Aviv, a 120 miglia nautiche da Gaza. Segnala huffingtonpost.it
Due anni fa l’aggressione di Hamas a Israele e il via all'attacco a Gaza: lo scenario oggi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Due anni fa l’aggressione di Hamas a Israele e il via all'attacco a Gaza: lo scenario oggi ... Come scrive tg24.sky.it