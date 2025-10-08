L’esercito israeliano attacca la nuova flotilla Navi abbordate comunicazioni interrotte

La Flotilla umanitaria è stata raggiunta e assaltata in piena notte a circa centoventi miglia dalla Striscia di Gaza, in acque internazionali al largo di Port Said. Secondo le comunicazioni arrivate dalle imbarcazioni, un numero consistente di droni ha circondato prima l’ammiraglia, poi le otto barche a vela di scorta, e poco dopo unità d’assalto imbarcate su gommoni e un elicottero hanno condotto l’operazione. A bordo della nave ospedale Conscience si trovavano oltre cento persone, tra cui decine di medici e soccorritori, molti dei quali sono stati bloccati quando le trasmissioni radio e i segnali dati sono stati annullati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

