L’EREDITÀ | LIORNI SVELA IL NUOVO GIOCO IL SUCCESSO DELLA RUOTA? ME LO ASPETTAVO
Marco Liorni, con la sua proverbiale eleganza e sincerità, presenta la nuova edizione de “L’Eredità”, il quiz più longevo della tv italiana che torna su Rai1 lunedì 20 ottobre. L’appuntamento è come sempre alle 18:45, nella consueta staffetta con “Reazione a Catena”, già confermata nell’estate 2026 con Pino Insegno. Nella chiacchierata con Adnkronos, si parla di ascolti e traini. Se sono in ansia da ‘traino’? No, anche se ovviamente agli ascolti ci guardiamo tutti tanto, perché sono quelli che ti dicono se stai lavorando nella direzione giusta oppure no. Per me la cosa da fare è fare bene il proprio lavoro, mettendoci gioia, perché poi, alla fine, stiamo giocando. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: eredit - liorni
Niente access per #LEredità. Liorni torna in preserale perché “sta bene dove sta”. Tra le novità dell'edizione al via il 20 ottobre il gioco "Un, due, tre, quella!" - X Vai su X