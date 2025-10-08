Marco Liorni, con la sua proverbiale eleganza e sincerità, presenta la nuova edizione de “L’Eredità”, il quiz più longevo della tv italiana che torna su Rai1 lunedì 20 ottobre. L’appuntamento è come sempre alle 18:45, nella consueta staffetta con “Reazione a Catena”, già confermata nell’estate 2026 con Pino Insegno. Nella chiacchierata con Adnkronos, si parla di ascolti e traini. Se sono in ansia da ‘traino’? No, anche se ovviamente agli ascolti ci guardiamo tutti tanto, perché sono quelli che ti dicono se stai lavorando nella direzione giusta oppure no. Per me la cosa da fare è fare bene il proprio lavoro, mettendoci gioia, perché poi, alla fine, stiamo giocando. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - L’EREDITÀ: LIORNI SVELA IL NUOVO GIOCO. IL SUCCESSO DELLA RUOTA? ME LO ASPETTAVO