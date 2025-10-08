Leopolda il ballo del 7 ottobre divide | botta e risposta Boschi–Mannocchi
Nel giorno in cui la memoria del 7 ottobre torna a farsi densa, una polemica accesa investe la Leopolda e si riversa sui social. Al centro, il video di una serata danzante e la domanda se sia opportuno festeggiare mentre il mondo affronta guerre e ferite aperte. Il confronto pubblico si infiamma e chiede misura, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Firenze, 5 ott. (askanews) – Non è, ovviamente, la Leopolda dei tempi d'oro del governo e nemmeno quella in cui il Pd "delle tasse" e dei "signori delle tessere" era spesso tirato in ballo negli interventi sul palco dell'ex stazione ferroviaria a Firenze: questa è la
Boschi-Mannocchi, è scontro sui social: nel mirino i balli scatenati alla Leopolda
Boschi-Mannocchi, scontro social sulla Leopolda: "Attacchi chi balla proprio il 7 ottobre? Che caduta di stile" - "Cara Francesca Mannocchi, i ragazzi della stazione Leopolda hanno discusso per tre giorni di Gaza, Ucraina, Sudan, lavoro, università,
