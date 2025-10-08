Leonardo è fatta per l’ingresso nell’alleanza europea dei satelliti

Leonardo entra nell’alleanza europea dei satelliti. Gli altri membri sono Thales e Airbus. Nasce così un colosso dell’aerospazio da 10 miliardi di euro. L’impianto è stato realizzato da Thales Alenia Space, joint venture tra Thales – con il 67 per cento – e Leonardo – con il 33 per cento – attraverso investimenti significativi, ai quali si aggiunge il contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana, in una forma di partnership pubblico-privato attraverso i fondi del Pnrr per il 49 per cento del totale. La cifra totale ammonta a circa 100 milioni di euro. L’Hub è il penultimo passo per concretizzare la rete italiana di smart factories che lavorano con l’Agenzia spaziale italiana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it