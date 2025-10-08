Lens sbarca negli Shorts di YouTube | ecco come sfruttare la ricerca visiva

L'integrazione di Google Lens in YouTube Shorts è pronta per essere messa a disposizione di tutti gli utenti L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

lens sbarca negli shorts di youtube ecco come sfruttare la ricerca visiva

YouTube Adds Google Lens in YouTube Shorts - YouTube has announced the integration of Google Lens in YouTube Shorts so users will be able to use Lens to search what they see while watching Shorts. Si legge su themobileindian.com

YouTube integra Google Lens negli Shorts per cercare tutto ciò che si vede nei video - Con Google Lens negli Shorts di YouTube basta toccare un oggetto o un luogo nel video per ottenere subito informazioni, senza interrompere la visione. Si legge su punto-informatico.it

