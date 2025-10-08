L’ennesima trovata sulla gravidanza di Michelle Comi che sa come irritarci per far parlare di sé

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver annunciato di essere pronta a diventare mamma, la creator ha chiarito che non si tratta di una gravidanza, bensì della decisione di adottare un bambino a distanza. Un discorso che divide, tra chi apprezza la sua voglia di mettersi in gioco e chi invece vede in queste dichiarazioni una strategia ben calibrata per restare al centro del dibattito online. 🔗 Leggi su Fanpage.it

