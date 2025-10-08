L’emozione delle prime discese dicembrine al Tenne Lodges & Chalets di Racines BZ
Per gli amanti della neve che non vedono l’ora di archiviare l’estate e preparare gli sci, l’inverno comincia presto al Tenne Lodges & Chalets di Racines (BZ).Il resort a cinque stelle nel cuore dell’Alto Adige propone, dal 7 al 19 dicembre 2025, il pacchetto Early Bird Skiing, pensato per chi vuole essere tra i primi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: emozione - prime
Slackline Bologna, emozione per le prime esibizioni. L’atleta: “Caduto per tre volte, terribile cosa fare per vivere”
Emozione e adrenalina a mille! Abbiamo raccolto le prime parole a caldo dell’armatore Costanzo, protagonista insieme al suo equipaggio dell’impresa di QQ7, Line Honours e nuovo record della Round Aeolian Race 2025. ? Un successo che porta il Cir - facebook.com Vai su Facebook
Prime discese con la nuova slittovia di Castelmezzano - Sono state effettuate oggi, a Castelmezzano (Potenza), le prime discese dal nuovo impianto "Slittovia delle Dolomiti Lucane", presentate in anteprima - Segnala ansa.it